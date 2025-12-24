Katholische Pfarrei Köthen Katholiken stehen ohne Pfarrer da
Ein Leitungsteam aus Ehrenamtlichen muss mehr Verantwortung übernehmen seit Armin Kensbock im Ruhestand ist. Wie mit einem geistlichen Moderator die Arbeit weitergehen soll.
Aktualisiert: 24.12.2025, 10:16
Köthen/MZ. - Während der frühere Köthener Pfarrer Armin Kensbock als Kanonikus – vielmehr Neokanonikus, weil er der Neue ist – im Kollegiatstift St. Johann Regensburg aufgenommen ist und seit wenigen Wochen dazugehört, sortiert sich seine alte Pfarrei in der Bachstadt neu. Die muss nun ohne Pfarrer auskommen; die Stelle wird nicht neu besetzt. Auch der katholischen Kirche fehlt Personal. Stattdessen müssen Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat deutlich mehr Verantwortung tragen. Für Finanzen, Personal, Rechtsangelegenheiten, Seelsorge und Gottesdienstgestaltung