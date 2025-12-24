Ein Leitungsteam aus Ehrenamtlichen muss mehr Verantwortung übernehmen seit Armin Kensbock im Ruhestand ist. Wie mit einem geistlichen Moderator die Arbeit weitergehen soll.

Köthen/MZ. - Während der frühere Köthener Pfarrer Armin Kensbock als Kanonikus – vielmehr Neokanonikus, weil er der Neue ist – im Kollegiatstift St. Johann Regensburg aufgenommen ist und seit wenigen Wochen dazugehört, sortiert sich seine alte Pfarrei in der Bachstadt neu. Die muss nun ohne Pfarrer auskommen; die Stelle wird nicht neu besetzt. Auch der katholischen Kirche fehlt Personal. Stattdessen müssen Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat deutlich mehr Verantwortung tragen. Für Finanzen, Personal, Rechtsangelegenheiten, Seelsorge und Gottesdienstgestaltung