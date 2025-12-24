weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Projekt der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft: Lehre aus der Pandemie: Warum neuer Gemeinschaftsraum in Klostermansfeld so wichtig ist

Projekt der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft Lehre aus der Pandemie: Warum neuer Gemeinschaftsraum in Klostermansfeld so wichtig ist

Für die Bewohner des Betreuten Wohnens in der Jacobstraße in Klostermansfeld entstand ein Treffpunkt, der in Pandemien den Anforderungen gerecht werden soll. Das Vorhaben erwies sich noch aus einem anderen Grund als Herausforderung.

Von Daniela Kainz 24.12.2025, 10:15
Mit Sekt wurde auf die Einweihung des Anbaus in Klostermansfeld angestoßen.
Mit Sekt wurde auf die Einweihung des Anbaus in Klostermansfeld angestoßen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Klostermansfeld/MZ. - Grund zum Feiern gab es in Klostermansfeld. In der Gemeinde wurde auf einen fertigen Anbau in der Klostermansfelder Jacobstraße angestoßen. Mit dem Bauprojekt hatten alle Beteiligten Neuland betreten.