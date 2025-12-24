Projekt der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft Lehre aus der Pandemie: Warum neuer Gemeinschaftsraum in Klostermansfeld so wichtig ist
Für die Bewohner des Betreuten Wohnens in der Jacobstraße in Klostermansfeld entstand ein Treffpunkt, der in Pandemien den Anforderungen gerecht werden soll. Das Vorhaben erwies sich noch aus einem anderen Grund als Herausforderung.
24.12.2025, 10:15
Klostermansfeld/MZ. - Grund zum Feiern gab es in Klostermansfeld. In der Gemeinde wurde auf einen fertigen Anbau in der Klostermansfelder Jacobstraße angestoßen. Mit dem Bauprojekt hatten alle Beteiligten Neuland betreten.