Projekt der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft Lehre aus der Pandemie: Warum neuer Gemeinschaftsraum in Klostermansfeld so wichtig ist

Für die Bewohner des Betreuten Wohnens in der Jacobstraße in Klostermansfeld entstand ein Treffpunkt, der in Pandemien den Anforderungen gerecht werden soll. Das Vorhaben erwies sich noch aus einem anderen Grund als Herausforderung.