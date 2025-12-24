Wer plötzlich an den Weihnachtsfeiertagen in Not gerät, bekommt hier Hilfe. Diese Bäckereien und andere Shops in Halle haben auch am 25. und 26. Dezember geöffnet.

Bäckereien in Halle: Hier gibt es am 25. und 26. Dezember frische Brötchen

Welche Bäckereien haben an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet?

Halle/MZ. - Weihnachten kommt ja nicht wirklich überraschend. Trotzdem haben manche einfach nicht daran gedacht, dass man vielleicht mehr Brot oder Brötchen brauchen könnte. Hier kommt die Rettung, denn diese Bäcker und Läden haben auch an den Feiertagen geöffnet.