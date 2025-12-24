Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung starten eine neue Leser- Fotoaktion. Gesucht sind die schönsten Gegensätze im Harz - ob Schloss und Miniatur, Licht und Schatten oder Feuer und Wasser. Die besten Bilder werden im Frühjahr 2026 im Bürgerpark Wernigerode ausgestellt.

Original und Nachbau auf einen Blick – ein Beispiel für einen Kontrast zwischen klein und groß: Das Wernigeröder Schloss kann gleich doppelt im Bürger- und Miniaturenpark bewundert werden. Kontraste im Harz sind das Motto der neuen Fotoaktion.

Landkreis Harz/vs. - Auf der Hitliste der beliebtesten Fotomotive steht es sicherlich mit ganz oben: das Schloss Wernigerode. Das gilt für das markante Bauwerk auf dem Agnesberg ebenso wie für die kleinere Ausgabe, die ab Frühjahr 2026 wieder im Bürger- und Miniaturenpark bewundert werden kann. Auf dem Foto sind beide zu sehen, und die Perspektive ermöglicht einen interessanten Kontrast zwischen groß und klein. Das Modell steht groß im Vordergrund, während das Original klein im Hintergrund zu sehen ist.

Auch interessant: Die schönsten Fotospots im Harz – Tipps vom Experten

Kontraste im Harz sind auch das Motto der neuen Fotoaktion der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung. Gefragt sind dieses Mal Bilder, die verschiedene Kontraste zeigen – nicht nur den zwischen Groß und Klein, sondern beispielsweise zwischen Hell und Dunkel, Licht und Schatten, Hitze und Kälte, Feuer und Wasser, und, und, und... Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Fotoaktion: Schönste Bilder werden im Bürgerpark Wernigerode ausgestellt

Auf solche Bilder, die als Beiträge für die neue Fotoaktion zeigen, wie Kontraste Orte im Harz besonders in Szene setzen, freuen wir uns. Im Frühjahr 2026 sollen die schönsten Einsendungen wieder in einer Ausstellung im Bürgerpark Wernigerode zu sehen sein.

Lesen Sie auch: Schiefes Haus in Wernigerode wird Zentrum für Fotografie – das steckt hinter „Fotoskopia“

Das Bild im JPG-Format sollte eine Datenmenge von mindestens zwei bis maximal fünf Megabyte haben. Beschreiben Sie das Motiv und erläutern Sie kurz und knapp, an welchem Ort im Harz und unter welchen Bedingungen es entstand. Die Bilder sollen nach Abschluss unserer vorhergehenden Fotoaktion, in der die Faszination des Lichtes thematisiert wurde, also ab April 2025, entstanden sein. Ganz wichtig: Teilen Sie uns Ihren Familiennamen, die vollständige Adresse sowie eine Telefonnummer für etwaige Rückfragen mit.

Einsendeschluss für Fotoaktion im Harz ist der 8. Februar

Mit der Teilnahme versichern Sie, das Recht am zugesandten Foto zu haben und dass Sie einverstanden sind, dass wir Ihr Bild kostenlos in Publikationen der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung sowie im Internet veröffentlichen, in einer Ausstellung zeigen und es dafür in unsere Archive aufnehmen sowie bei Bedarf bearbeiten.

Sie versichern, dass im Falle der Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt wurden und das Einverständnis der abgebildeten Person an der Weitergabe des Bildes und dessen Veröffentlichung vorliegt. Sie erklären ferner Ihr Einverständnis, dass Ihre eingesandten Fotos bei Eignung kostenlos für die Illustration von Verlagssonderveröffentlichungen und Sonderpublikationen verwendet werden dürfen.

Schicken Sie Ihre Fotos per E-Mail an die Adresse [email protected] unter dem Kennwort „Kontraste im Harz“. Einsendeschluss ist Sonntag, 8. Februar 2026, 23.59 Uhr.