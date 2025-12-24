Han-Jürgen Rohowski war viele Jahre Geschäftsführer des Anhaltischen Kunstverein. Nach seinem Tod im Mai hat seine Familie mit Unterstützung vieler seinen letzten Wunsch erfüllt. Warum dahinter auch viel Symbolkraft steckt.

Ein letzter Wunsch für das Quartier am Leipziger Tor - Warum eine Bank an Hans-Jürgen Rohowski erinnert

Statt zu trauern, freut sich Marlies Rohowski über die Realisierung der Stifterbank für ihren verstorbenen Mann.

Dessau/MZ. - Manche mögen es als kleines Weihnachtswunder betrachten. Auf jeden Fall ist es so etwas wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk an die Bewohner des Quartiers am Leipziger Tor und alle anderen, die durch das Viertel wandeln und zwischendurch ein Plätzchen zum Ausruhen suchen: Seit Anfang Dezember bereichert eine Stifterbank die Grünfläche an der Bauhofstraße.