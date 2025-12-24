Nach 17 Jahren übergibt Karin Spiegel ihren Bioladen in Sangerhausen an Sascha Duchrow. Für die treuen Kunden soll vieles bleiben – doch einige Neuerungen stehen bevor.

Beliebter Naturkost‑Laden in Sangerhausen bekommt neuen Chef – was sich ab Januar ändert

Sascha Duchrow und Karin Spiegel im Bioladen. Beide freuen sich auf die Übergabe.

Sangerhausen/MZ - An der Eingangstür und an mehreren Stellen im Geschäft gibt es Aushänge. „Danke & Abschied“ heißt es darauf. Denn im „Naturkost-Laden & Bistro“ in der Kylischen Straße in Sangerhausen endet eine Ära, gleichzeitig gibt es einen Neubeginn.