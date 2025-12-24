Victoria Kern gilt als eines der meistgebuchten Helene-Fischer-Doubles in Deutschland und tritt aktuell in Halle auf. Wie die ehemalige „Katzenberger-Blondine“ entdeckt wurde und wo man sie erleben kann.

Halle (Saale)/MZ. - Sie singt wie Helene Fischer und das Publikum in Halle ist begeistert. Kein Wunder - Victoria Kern gilt als eines der meistgebuchten deutschen Helene-Fischer-Doubles. Sie hat uns erzählt, wie es dazu kam.