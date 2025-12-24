weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Helene-Fischer-Double in Halle: Von „Atemlos“ bis „Herzbeben“ - So wurde aus mir das Double von Helene Fischer

Victoria Kern gilt als eines der meistgebuchten Helene-Fischer-Doubles in Deutschland und tritt aktuell in Halle auf. Wie die ehemalige „Katzenberger-Blondine“ entdeckt wurde und wo man sie erleben kann.

Von Undine Freyberg 24.12.2025, 14:00
Victoria Kern ist eines der meistgebuchten Helene-Fischer-Doubles. Gerade tritt sie in Halle auf.
Victoria Kern ist eines der meistgebuchten Helene-Fischer-Doubles. Gerade tritt sie in Halle auf. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Sie singt wie Helene Fischer und das Publikum in Halle ist begeistert. Kein Wunder - Victoria Kern gilt als eines der meistgebuchten deutschen Helene-Fischer-Doubles. Sie hat uns erzählt, wie es dazu kam.