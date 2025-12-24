Selbst gebackene Kekse und kleine Gesten sind ihr Markenzeichen: Die Landfrauen in Opperode schenken auf diese Weise Freude und stärken die Gemeinschaft im Ort. Ihre Aktionen bereichern nicht nur die Weihnachtszeit.

Opperode/MZ. - In Opperode haben die Weihnachtswichtel Namen: Es sind die Landfrauen, die besonders in diesen Tagen an diejenigen Einwohner im Ballenstedter Ortsteil denken, die allein sind. 48 kleine Päckchen, gefüllt mit selbst gebackenen Keksen, haben sie in diesem Jahr verteilt. Eins für jeden zehnten Einwohner im Ort, rein rechnerisch.

Sie machen das jedes Jahr; auch zu Ostern werden kleine Geschenke an jene verteilt, die sonst niemanden mehr haben. Ingrid Rieche hat vor ein paar Tagen die Präsente im Ort verteilt, sagt Vereinsvorsitzende Renate Lüder, dankbar für dieses Engagement.

Vereinshaus der Landfrauen Opperode ist regelmäßig Treffpunkt für Senioren des Ortes

Als die Landfrauen am Nikolaustag zu ihrem Weihnachtsmarkt eingeladen haben, der 2025 erstmals in der Kirche des Dorfes stattfand, sei ihr etwas aufgefallen, erzählt Renate Lüder: Wie viele ältere Menschen es doch gibt, die allein sind. Dem wollen die Landfrauen etwas entgegenstellen. „Die Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft, das müssen wir uns doch bewahren“, betont sie.

Dafür backen die Landfrauen nicht nur Plätzchen oder kochen Marmelade. Ihr Vereinshaus wird jeden ersten Mittwoch im Monat den Senioren des Ortes zum Kaffee geöffnet. Sie machen Krankenbesuche, bringen Ständchen zum Geburtstag, laden zum Erntedankfest und zur Faschingsfeier ein.

Allein sind sie mit diesem Gedanken nicht. Denn auch Frauen, die nicht zum Verein gehören, fühlen sich verbunden und helfen etwa beim Backen von Plätzchen und Kuchen. „Wir danken auch diesen Opperöder Frauen, die uns immer sehr unterstützen“, betont Renate Lüder.