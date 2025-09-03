Verein mit Herz im Harz Landfrauen in Opperode: Wie Kuchen die Gemeinschaft stärkt
Die Landfrauen im Ballenstedter Ortsteil Opperode wollen das Gemeinschaftsgefühl im Ort stärken. Ältere Menschen, die zu vereinsamen drohen, holen sie aus der Isolation und bieten Hilfe im Alltag. Auch hausgemachter Kuchen spielt dabei eine Rolle.
Aktualisiert: 03.09.2025, 07:27
Opperode/MZ. - „Landfrauen - mancher hat sich da vielleicht Frauen mit Schürze und Gummistiefeln vorgestellt“, wirft Renate Lüder ein. Sie sitzt an ihrem Küchentisch und erzählt, wie das so angefangen hat mit den Landfrauen Opperode.