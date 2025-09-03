weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Verein mit Herz im Harz: Landfrauen in Opperode: Wie Kuchen die Gemeinschaft stärkt

Die Landfrauen im Ballenstedter Ortsteil Opperode wollen das Gemeinschaftsgefühl im Ort stärken. Ältere Menschen, die zu vereinsamen drohen, holen sie aus der Isolation und bieten Hilfe im Alltag. Auch hausgemachter Kuchen spielt dabei eine Rolle.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 03.09.2025, 07:27
Richarda Papendieck vom Landfrauenverein Opperode stellt Herbstdeko auf einen der Tische im frisch renovierten Raum des Vereinshauses. Er hat einen neuen Fußboden und einen frischen Anstrich bekommen. Foto: Kunze

Opperode/MZ. - „Landfrauen - mancher hat sich da vielleicht Frauen mit Schürze und Gummistiefeln vorgestellt“, wirft Renate Lüder ein. Sie sitzt an ihrem Küchentisch und erzählt, wie das so angefangen hat mit den Landfrauen Opperode.