Der Langeneichstädter Warteverein startete zum „Langeneichstädter Spazierkalender“ eine Aktion für den guten Zweck, die sich wie ein Lauffeuer über die sozialen Medien verbreitete. Wofür die gespendeten Gelder im Kinderhospiz „Bärenherz“ in Markkleeberg verwendet werden.

Der Vorsitzende des Wartevereins Langeneichstädt, Benjamin Schilke (r.), und Vereinsmitglied Patrick Bücking (l.) überreichten die Spende an Kerstrin Stadler, im Kinderhospiz Bärenherz Assistentin der Geschäftsführung.

Langeneichstädt/MZ. - Es begann mit einem Sponsoring von Tassen für den Warteverein Langeneichstädt. Die verkaufen wir für den guten Zweck, wenn wir dran sind mit unserem Türchen beim „Langeneichstädter Spazierkalender“, waren sich die Mitglieder schnell einig.