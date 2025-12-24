Spendenaktion ist Riesenerfolg Vorfristige Bescherung: Warteverein Langeneichstädt übergibt Kinderhospiz mehr als 8.000 Euro
Der Langeneichstädter Warteverein startete zum „Langeneichstädter Spazierkalender“ eine Aktion für den guten Zweck, die sich wie ein Lauffeuer über die sozialen Medien verbreitete. Wofür die gespendeten Gelder im Kinderhospiz „Bärenherz“ in Markkleeberg verwendet werden.
24.12.2025, 12:00
Langeneichstädt/MZ. - Es begann mit einem Sponsoring von Tassen für den Warteverein Langeneichstädt. Die verkaufen wir für den guten Zweck, wenn wir dran sind mit unserem Türchen beim „Langeneichstädter Spazierkalender“, waren sich die Mitglieder schnell einig.