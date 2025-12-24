Bereits in einer Woche wird Silvester gefeiert. Welche Veranstaltungen in Weißenfels und Umgebung stattfinden und wo Kurrzentschlossene jetzt noch Karten herbekommen.

Wo man auf den letzten Drücker noch Karten für eine Silvesterfeier bekommt

Das neue Jahr steht bereits vor der Tür.

Weißenfels/MZ. - Während viele Leute an Heiligabend natürlich in Weihnachtsstimmung sind, sollte man trotzdem nicht außer Acht lassen, dass in nur einer Woche bereits das neue Jahr vor der Tür steht. Für all diejenigen, die noch unentschlossen sind, wo der Jahreswechsel denn nun gefeiert werden soll, hat die MZ zusammengestellt, für welche Veranstaltungen in der Region auch jetzt noch Karten bekommt.