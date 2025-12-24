Bei der großen Christvesper mit Krippenspiel werden in der Ascherslebener Stephanikirche viel Gäste erwartet. Warum die Besucher eine Laterne mitbringen sollten.

Aschersleben/MZ/kwu - Mit der großen Christvesper am Heiligabend beginnt um 16 Uhr in der Ascherslebener Stephanikirche das kirchliche Weihnachtsprogramm. Erfahrungsgemäß wird die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Gestaltet wird der Gottesdienst mit einem Krippenspiel sowie dem Engel-Hirten-Chor. Das szenische Spiel um die Weihnachtsgeschichte wird dabei musikalisch begleitet.

Die Vorbereitungen dafür sind abgeschlossen: Am Montag und Dienstag fanden die letzten großen Generalproben statt. Pfarrerin Anne Bremer betont, dass sich alle Beteiligten intensiv auf den Gottesdienst vorbereitet haben. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass für den Heiligabend winterliche Temperaturen angesagt sind und empfiehlt, sich entsprechend warm anzuziehen. Die Gemeinde rechnet auch in diesem Jahr mit sehr vielen Besucherinnen und Besuchern.

Licht aus Bethlehem ist in Aschersleben

Aufgrund des großen Andrangs gibt es in der Stephanikirche am Heiligabend eine zweite Christvesper um 18 Uhr, musikalisch begleitet von der Kantorei. Ebenfalls um 18 Uhr wird in der Johanniskirche eine Christvesper mit gemeinsamem Singen von Weihnachtsliedern gefeiert.

Ein besonderer Akzent begleitet die Gottesdienste: Das Licht aus Bethlehem ist nach Aschersleben gebracht worden. Besucherinnen und Besucher können eine Laterne mitbringen und das Licht als Zeichen des Friedens mit nach Hause nehmen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag laden die Kirchengemeinden jeweils um 10 Uhr in die Johanniskirche zu den Festgottesdiensten ein, informiert Anne Bremer weiter.