Weihnachten im Becher: Warum Bratapfel-Joghurt aus dem Harz ein Renner ist

Westerhausen/MZ. - Dafür hat der Weihnachtsmann immer einen Löffel in der Manteltasche: saisonale Joghurt-Sorten wie etwa Pflaume-Zimt aus dem Hofladen in Westerhausen im Harz. Inhaberin Emmi Klamroth kann sich dank eigener Molkerei ausprobieren, neue Geschmacksrichtungen kreieren. „Die Ideen dazu kommen nachts, wenn ich nicht schlafen kann“, sagt die studierte Diplom-Agraringenieurin.