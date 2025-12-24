Steffen Vogler weiß, wie sich die Tage anfühlen, wenn keine Familie mehr da ist. Im Gespräch erzählt er, was ihm hilft und wie er an den Feiertagen nun Menschen unterstützt, die nicht allein bleiben wollen.

Wie ein Mann aus Weißenfels eine Lösung gegen Einsamkeit zu Weihnachten gefunden hat

„Ich weiß, wie sich das anfühlt“ – der 49-jährige Steffen Vogler aus Weißenfels hilft anderen, die von Einsamkeit betroffen sind.

Weißenfels/MZ - Während überall die Schaufenster glitzern und Weihnachtslieder durch die Wohnzimmer klingen, wird für manche Menschen gerade jetzt sichtbar, was fehlt. Die Adventszeit bringt nicht nur Gemütlichkeit hervor – sie legt auch Einsamkeit offen. Einer, der das aus eigener Erfahrung kennt und an den Feiertagen trotzdem für andere da sein möchte, ist Steffen Vogler.