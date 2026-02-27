24 Keramiker und Keramikerinnen öffnen am 14. und 15. März 2026 in Sachsen-Anhalt die Türen zu ihren Ateliers und Werkstätten. Was Besucher bei ihnen zum Tag der offenen Töpferei erleben können.

Selbst einmal an der Drehscheibe sitzen: Auch das ist in einigen Werkstätten zum Tag der offenen Töpferei in Sachsen-Anhalt möglich.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Wer schon immer mal sehen wollte, wie aus Ton eine Vase entsteht, oder sogar selbst mal an einer Drehscheibe sitzen möchte, hat dazu am 14. und 15. März 2026 Gelegenheit. An diesem Wochenende öffnen auch in Sachsen-Anhalt zum Tag der offenen Töpferei zahlreiche Werkstätten und Ateliers ihre Türen.

Jeweils von 10 bis 18 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, in den Ateliers mit den Keramikern ins Gespräch zu kommen, ihnen bei der Arbeit an Tassen, Tellern oder Kunstwerken zuzuschauen oder selbst an einem Stück aus Ton zu werkeln.

So können Besucher unter anderem im Mansfelder Ortsteil Molmerswende bei Silke Becker zum Ton greifen und sich ausprobieren. Spezielles Töpfern für Kinder bietet Keramikerin Sabine Winkler in Lössen an.

Und wer sich eher fürs Glasieren interessiert, kann sich die Keramikwerkstatt Doster in Zahna für einen Besuch vormerken. Dort führt Anja Engler vor, wie die Unterglasurmalerei funktioniert.

Diese Werkstätten und Ateliers sind in Sachsen-Anhalt dabei

Deutschlandweit beteiligen sich 518 Keramiker und Keramikerinnen am Tag der offenen Töpferei. In Sachsen-Anhalt öffnen 24 ihre Türen. Das kann man ihnen erleben:

Aken/Elbe (Anhalt-Bitterfeld): Keramikwerkstatt Anke Schwaneberg – Werkstattführung, Getränke und Snacks

(Burgenlandkreis): Töpferei Kröner – Werkstattführung auf Anfrage, Arbeiten mit Ton

(Salzlandkreis): Töpferei Unter der Alten Burg" – Schaudrehen, Werkstattführung, Kaffee und Kuchen

(Saalekreis): Keramikwerkstatt Reglindis Schütze – Vorführung an der Scheibe, selbstgebackenes Brot und Snacks

(Landkreis Mansfeld-Südharz): Töpferei Hartmut Ehrhardt – Töpfereibesichtigung, Drehen an der Scheibe, Kaffee und Kuchen; Töpferei Krüger – Führung, Erklärung des Holzfeuerofens

(Saalekreis): Töpferei Susanne Schröder – Drehen an der Scheibe

(Saalekreis): Landtöpferei Lobenstein – Werkstattrundgänge

(Landkreis Bitterfeld): Töpferstube Petra Schütze – Vordrehen, Werkstattgespräche, Kaffee, Kuchen und Fettschnitten

(Landkreis Harz): Frank Wohlmann – Erklärung zum Holzbrand

Halle: Eva-Dubau Keramik; Keramikwerkstatt Anne Viecenz; Porzellanatelier Claudia Stölzel; Töpferei Christa Buchmann – Werkstattführung, Kaffee und Kuchen; Heise-Töppe – Werkstattführung, Vordrehen, Kaffee, Kuchen und Fettbemmen

(Landkreis Börde): Töpfergarten Birgit Bremer – Schaudrehen, Kaffee und Kuchen

(Altmarkkreis Salzwedel): Elbauenblau – Werkstattführung, Kaffee und Kuchen

(Burgenlandkreis): Töpferei Kerstin Goschala – Werkstattführung, Kaffee und Kuchen

(Saalekreis): Keramik Sabine Winkler – Brand im Freibrandofen, Kindertöpfern, Kaffee und Kuchen

(Landkreis Mansfeld-Südharz): Silke Becker – Führungen, Vordrehen, Töpfern für Besucher, Kaffee und Kuchen

(Saalekreis): Keramikatelier Christoph Schulz – Werkstattgespräche, Kaffee und Kuchen

(Landkreis Harz): Töpferei "Alte Schmiede" – Vorstellung des Handwerks

(Saalekreis): Keramikwerkstatt in der Löbnitzmark – Vorführungen, Imbiss

(Saalekreis): Keramikwerkstatt in der Löbnitzmark – Vorführungen, Imbiss Zahna (Landkreis Wittenberg): Keramikwerkstatt Doster – Vorführung der Unterglasurmalerei

Tag der offenen Töpferei: Keramiker werfen sich in Schale

Auch dieses Jahr haben einige Keramiker und Keramikerinnen wieder extra für den Tag der offenen Töpferei Schalen entworfen. "Diese Stücke unterscheiden sich in Formenvielfalt und Dekorationen jedes Jahr aufs Neue und sind mit einem extra Stempel signiert. Sie sollen so zum Sammeln anregen", erläuterte Töpferin Susanne Schröder im vergangenen Jahr.

In Sachsen-Anhalt können Besucher diese besonderen Schalen im Töpfergarten von Birgit Bremer in Hötensleben, bei Susanne Schröder im Wettiner Ortsteil Dobis, in Anne Viecenz' Keramikwerkstatt in Halle, in der Töpferei Kröner im Bad Bibraer Ortsteil Altenroda und im Atelier von Christoph Schulz im Querfurter Ortsteil Pretitz finden.