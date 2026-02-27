Das Land muss sparen - seit 2024 dürfen freiwerdende Stellen der Landesverwaltung nicht neu besetzt werden. Findige Beamte bekamen davon aber vorzeitig Lunte.

Sachsen-Anhalts Regierung spart 400 Stellen ein - mit diesem Trick verhinderten Behörden einen noch stärkeren Abbau

„Da waren wir sehr überrascht“, räumt Finanzminister Michael Richter (CDU) ein.

Magdeburg/MZ. - Nach jahrelangem Personalaufwuchs ist die sachsen-anhaltische Landesverwaltung im vergangenen Jahr erstmals geschrumpft. Nach Angaben von Finanzminister Michael Richter (CDU) wurden rund 2.500 Personen neu eingestellt. Dem standen 2.900 Abgänge gegenüber - weit überwiegend durch natürliche Fluktuation, in geringem Umfang durch Eintritt in den Ruhestand.