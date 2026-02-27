Fast überall in Sachsen-Anhalt können Elektroautos mittlerweile Strom tanken. Die MZ zeigt, in welchen Regionen das Ladenetz am dichtesten ist und wo E-Fahrer die besten Voraussetzungen haben.

E-Autos in Sachsen-Anhalt immer beliebter: So dicht ist das Ladenetz in Ihrer Region (mit Karte)

In Sachsen-Anhalts Landkreisen ist das E-Ladenetz unterschiedlich gut ausgebaut. Die MZ zeigt, wie es in Ihrer Region aussieht.

Magdeburg/MZ - Benzin, Diesel – oder doch mal ein Elektroantrieb? Viele Autofahrer in Sachsen-Anhalt entscheiden sich mittlerweile für die E-Variante. 49 Prozent der 2025 neu angemeldeten Kfz im Land fuhren bereits mit Strom. Zwar machen batteriebetriebene Autos inklusive Hybride insgesamt bisher nur neun Prozent aller Fahrzeuge im Bundesland aus, ihr Anteil wächst aber.