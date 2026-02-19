Die Zahl der neu zugelassenen Pkw wächst in Sachsen-Anhalt, der Anteil an Elektro-Autos erhöht sich. Dagegen sinken die Zahlen bei Lastwagen und Krafträdern deutlich.

Halle - In Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr die Zahl der Neuzulassungen bei Pkw im Vergleich zu 2024 gestiegen. Insgesamt wurden 46.786 Autos neu zugelassen, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Das waren 2,1 Prozent mehr als noch 2024.

Auffällig ist der Anstieg der neu zugelassenen Pkw mit reinem Elektroantrieb. Insgesamt erhöhte sich deren Zahl um 2.958 auf 6.827 Fahrzeuge. Damit waren den Angaben zufolge 14,6 Prozent der neu zugelassenen Pkw in Sachsen-Anhalt ein E-Auto. Damit machten Pkw mit Elektro- beziehungsweise Hybridantrieb einen Anteil von 49,4 Prozent an den Gesamtneuzulassungen für Pkw aus.

Mehr als ein Drittel der Kfz-Neuzulassungen waren benzinbetriebene Fahrzeuge (35,7 Prozent), 14,4 Prozent hatten einen Dieselantrieb. Zum Vergleich wurden 2019 noch 92,8 Prozent aller neu zugelassenen Pkw auf deutschen Straßen mit Benzin oder Diesel angetrieben.

Deutlich weniger Lastwagen und Krafträder neu zugelassen

Dagegen reduzierte sich die Zahl der neu zugelassenen Lastwagen um 14,1 Prozent, bei Krafträdern war sogar ein Rückgang von 46,9 Prozent registriert worden. Die Zahl an Neuzulassungen bei Kraftomnibussen blieb hingegen konstant bei 145 Fahrzeugen.