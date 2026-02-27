Eine Frau will ihren Hund aus dem Harthsee bei Borna retten und bricht selbst ins Eis ein. Die 48-Jährige kommt mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus.

Borna/Frohburg - Als eine Besitzerin ihren eingebrochenen Hund retten will, bricht sie selbst auf dem Eis des Harthsees bei Borna (Landkreis Leipzig) ein. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich der Hund selbst befreien. Die 48-jährige Frau sei am frühen Donnerstagabend mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Harthsee liegt östlich von Borna und südlich von Frohburg (Landkreis Leipzig).