Schönhausen. – Bei einer Hausdurchsuchung am Donnerstag in Schönhausen (Landkreis Stendal) sind mehrere Drogen sichergestellt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wurden in dem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße große Mengen Cannabis und chemische Drogen gefunden. Der 43-jährige Verdächtige wurde den Angaben zufolge festgenommen und seine Identität festgestellt. Danach kam er vorerst wieder auf freien Fuß.