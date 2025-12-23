In Sachsen-Anhalt geben viele familiengeführte Betriebe mit traditioneller deutscher Küche auf. Angebote von Ketten, Imbissen und Restaurants mit ausländischer Kost füllen die entstehenden Lücken.

Gastronomie in Sachsen-Anhalt im Umbruch: Klassische deutsche Küche auf dem Rückzug

Küchenchefin Steffi Ballmann steht am Herd des Kemberger Schützenhauses. Hier wird alles noch frisch zubereitet. Doch Weihnachten ist Schluss. denn das Restaurant findet kein Personal mehr.

Halle/MZ. - Zu Weihnachten sind die Restaurants mit regionaler Küche voll – ohne Vorbestellung geht meist nichts. Doch blickt man ins Jahr zurück, wird deutlich: Traditionsreiche Gaststätten sind auf dem Rückzug, neue Ketten und Schnellrestaurants gewinnen dagegen an Boden.