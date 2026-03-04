Mit manipulierten Visa, angeblichen Jobangeboten und strenger Abschottung sollen Schleusernetzwerke junge Vietnamesinnen nach Sachsen-Anhalt gelockt und in die Prostitution gedrängt haben. Ermittler sprechen von einem eingespielten System aus Täuschung, Abhängigkeit und Isolation – jetzt schlugen 500 Beamte gleichzeitig zu.

Falsche Versprechen - so locken Schleuser junge Frauen nach Sachsen-Anhalt und in die Prostitution

Die Polizei war mit 500 Beamten an zahlreichen Orten in Sachsen-Anhalt im Einsatz -. hier in Aschersleben.

Halle/MZ. - Es ist einer der größten Schläge gegen illegale Prostitution der vergangenen Jahre: Die Polizei ist in Sachsen-Anhalt mit einem Großaufgebot gegen ein mutmaßlich Schleusernetzwerk im Rotlichtmilieu vorgegangen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes und der Bundespolizei durchkämmten am Mittwoch rund 500 Beamte insgesamt 38 Wohnungsbordelle im Harz, Salzlandkreis, Anhalt-Bitterfeld, dem Bördekreis und im Jerichower Land.