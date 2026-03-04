weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Öffentlichkeitsfahndung eingestellt: Die seit Mittwochmorgen vermisste Jugendliche aus Burg ist wieder aufgetaucht.

Burg. – Eine seit dem Mittwochvormittag (4. März) vermisste Jugendliche aus Burg ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Dem Mädchen gehe es gut, die genauen Umstände des Fernbleibens von der Schule, sowie von ihrem zu Hause stehen noch aus, heißt es von den Beamten.