Erstmals liefern sich der neue Ministerpräsident Sven Schulze und AfD-Kandidat Ulrich Siegmund ein Rededuell in Landtag von Sachsen-Anhalt. Der CDU-Mann will den Internetstar ins Leere laufen lassen.

Sven Schulze (CDU) will die Landtagswahl gewinnen - muss aber einen großen Rückstand auf die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund aufholen.

Magdeburg/MZ - Der eine spricht, der andere lauert. Sven Schulze steht am Pult, schaut in die Reihen des Landtags und legt die Handflächen zusammen. Eines sei ihm ganz wichtig, sagt Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident: „Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.“ Da hauen die Abgeordneten auf die Tische, diese Botschaft wollen sie hören.