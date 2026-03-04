weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Rededuell mit Ulrich Siegmund: Mit offenem Visier: Schulzes Regierungserklärung eröffnet Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

LIVE:
Geht der HFC-Lauf weiter? Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf im Livestream
Geht der HFC-Lauf weiter? Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf im Livestream

Rededuell mit Ulrich Siegmund Mit offenem Visier: Schulzes Regierungserklärung eröffnet Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

Erstmals liefern sich der neue Ministerpräsident Sven Schulze und AfD-Kandidat Ulrich Siegmund ein Rededuell in Landtag von Sachsen-Anhalt. Der CDU-Mann will den Internetstar ins Leere laufen lassen.

Von Jan Schumann 04.03.2026, 17:41
Sven Schulze (CDU) will die Landtagswahl gewinnen - muss aber einen großen Rückstand auf die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund aufholen.
Sven Schulze (CDU) will die Landtagswahl gewinnen - muss aber einen großen Rückstand auf die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund aufholen. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Der eine spricht, der andere lauert. Sven Schulze steht am Pult, schaut in die Reihen des Landtags und legt die Handflächen zusammen. Eines sei ihm ganz wichtig, sagt Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident: „Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.“ Da hauen die Abgeordneten auf die Tische, diese Botschaft wollen sie hören.