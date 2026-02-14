Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) will mehr Bürgergeldempfänger zu Arbeit verpflichten. Im Interview mit der MZ erklärt der Regierungschef seine ersten Pläne – und was er von der AfD-Vetternaffäre hält.

„Die AfD kann es nicht“ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze kritisiert Vetternaffäre

Sachsen-Anhalts neuer Regierungschef Sven Schulze (CDU) will mehr Jobpraxis für Schüler.

Magdeburg/MZ - Seit gut zwei Wochen ist Sven Schulze (CDU) Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, im September will er die AfD bei der Landtagswahl schlagen. Die MZ-Redakteure Hagen Eichler und Jan Schumann trafen den 46-Jährigen zum Interview.