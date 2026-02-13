weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Experte aus Sachsen-Anhalt: Abschaltung von UKW würde bei Öffentlich-Rechtlichen 100 Millionen Euro sparen

Die ARD-Anstalten strahlen ihre Radioprogramm doppelt aus, einmal analog und einmal digital. Die Finanzkommission KEF rechnet vor, was das kostet - und welches weitere Problem zusätzlich droht.

Von Hagen Eichler 13.02.2026, 18:00
„Wir könnten sehr leicht Kosten senken“: KEF-Mitglied Kay Barthel, Rechnungshofpräsident von Sachsen-Anhalt
„Wir könnten sehr leicht Kosten senken": KEF-Mitglied Kay Barthel, Rechnungshofpräsident von Sachsen-Anhalt (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Die Rundfunk-Finanzkommission KEF dringt auf die Abschaltung der analogen Radio-Übertragung über Ultrakurzwelle (UKW). Nach Berechnung der Experten könnten ARD und Deutschlandradio innerhalb von vier Jahren 100 Millionen Euro sparen, wenn sie ihre Programme nur noch im Digitalformat DAB+ ausstrahlen würden. Das sagte KEF-Mitglied Kay Barthel der MZ.