Die ARD-Anstalten strahlen ihre Radioprogramm doppelt aus, einmal analog und einmal digital. Die Finanzkommission KEF rechnet vor, was das kostet - und welches weitere Problem zusätzlich droht.

„Wir könnten sehr leicht Kosten senken“: KEF-Mitglied Kay Barthel, Rechnungshofpräsident von Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Die Rundfunk-Finanzkommission KEF dringt auf die Abschaltung der analogen Radio-Übertragung über Ultrakurzwelle (UKW). Nach Berechnung der Experten könnten ARD und Deutschlandradio innerhalb von vier Jahren 100 Millionen Euro sparen, wenn sie ihre Programme nur noch im Digitalformat DAB+ ausstrahlen würden. Das sagte KEF-Mitglied Kay Barthel der MZ.