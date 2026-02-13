Am Donnerstag endete eine Alkoholfahrt für einen 43-Jährigen in Schönebeck an einer Hauswand. Der Mann war in seinem Auto mit 2,72 Promille unterwegs.

Schönebeck. – In Schönebeck ist am Donnerstagabend ein 43-Jähriger betrunken mit seinem Auto gegen eine Hauswand gekracht, so die Polizei.

Demnach kam er in einer Kurve in der Geschwister-Scholl-Straße von der Straße ab und fuhr gegen eine Hauswand. Ein Zeuge habe dann beobachtet, wie der 43-Jährige die Kennzeichen des Autos entfernte. Die Polizei fand nach eigenen Angaben heraus, dass die Kennzeichen zu einem gestohlenen Fahrzeug gehören.

Unfall in Schönebeck: Autofahrer stark betrunken

Zudem sei der Mann stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen. Ein Test habe einen Wert von 2,72 Promille angezeigt.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.