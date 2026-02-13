Von Sachsen-Anhalt bis Kuba reiste die Künstlerin Antje Schiffers, um zu zeigen, woher die Rohstoffe der Moderne kommen. Im Bauhaus Museum zeigt sie „Soda, Linsen, Fluff“.

Von Dessau nach Kuba: Zementwerk „Karl Marx“, 2025 gemalt von Antje Schiffers. Präsentiert wird das Bild an Holzregalen aus der Trocknung der alten Ziegelei in Westeregeln im Salzlandkreis.

DESSAU-ROSSLAU/MZ. - Künstler in die Produktion, hieß es vor 1989. Künstler der Produktion hinterher, heißt es heute. Jedenfalls für Antje Schiffers. Die Stiftung Bauhaus Dessau hat die Berliner Künstlerin auf die Spur der Steine geschickt – genauer auf die der Rohstoffe, die es zum neuen Bauen braucht: die Mittel zum Bauen und Bezahlen. Und was von alldem übrigbleibt.