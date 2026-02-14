Sachsen-Anhalts AfD wird von einer Vetternwirtschaft-Affäre erschüttert. Seit Jahren stellen Abgeordnete Verwandte von Kollegen ein, einige Politikerfamilien profitieren besonders stark. Die MZ zeigt das bisher bekannte Netzwerk der Überkreuz-Jobs.

Eltern, Geschwister, Ehefrauen - das ist das Job-Netzwerk der AfD in Sachsen-Anhalt

Sie sind Teil des Netzwerks: AfD-Landeschef Martin Reichardt und Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts).

Magdeburg/MZ - Es geht um Jobs für Verwandte und viel Steuergeld: Seit Tagen kommen immer mehr Fälle ans Licht, in denen AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt Familienmitglieder von Parteikollegen angestellt haben.