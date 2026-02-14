weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
Sachsen-Anhalts AfD wird von einer Vetternwirtschaft-Affäre erschüttert. Seit Jahren stellen Abgeordnete Verwandte von Kollegen ein, einige Politikerfamilien profitieren besonders stark. Die MZ zeigt das bisher bekannte Netzwerk der Überkreuz-Jobs.

Von Jan Schumann und Hagen Eichler 14.02.2026, 06:00
Sie sind Teil des Netzwerks: AfD-Landeschef Martin Reichardt und Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts).
Sie sind Teil des Netzwerks: AfD-Landeschef Martin Reichardt und Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts). (Foto: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch)

Magdeburg/MZ - Es geht um Jobs für Verwandte und viel Steuergeld: Seit Tagen kommen immer mehr Fälle ans Licht, in denen AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt Familienmitglieder von Parteikollegen angestellt haben.