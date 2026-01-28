Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze hat eine Reihe von Vorhaben auf dem Zettel: Er will die Verwaltung schlanker machen, will Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten - und er hat Pläne für den ländlichen Raum.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze will als Regierungschef eine Reihe von Veränderungen anstoßen – das hat er bereits im Vorfeld seiner Wahl zum Regierungschef erklärt. „Wir haben noch einiges, das wir gemeinsam erreichen wollen“, kündigte der CDU-Politiker am Mittwoch unmittelbar nach seiner Wahl zusammen mit den stellvertretenden Regierungschefs Armin Willingmann (SPD) und Lydia Hüskens (FDP) an.