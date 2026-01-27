Mordversuch im Stadion Prügelnde FCM-Fans empören Politik und Gewerkschafter - aber warum gab es keine Festnahmen?
„Schlimm für die Strafverfolgung“: Die Gewerkschaft der Polizei beklagt, dass bei Magdeburger Randalen beim Spiel gegen Dynamo Dresden kein einziger Verdächtiger sofort in Gewahrsam genommen wurde. Wie Innenministerin Zieschang auf den Vorwurf reagiert.
Aktualisiert: 29.01.2026, 10:48
Magdeburg/MZ - Nach den brutalen Angriffen auf Polizisten beim jüngsten Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden werden die Rufe nach einer Aufarbeitung des Einsatzes lauter. Auf MZ-Anfrage räumte die Polizeiinspektion Magdeburg am Dienstag erstmals ein, dass trotz eines Großaufgebots von 600 Polizisten kein einziger Randalierer festgenommen wurde.