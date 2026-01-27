„Schlimm für die Strafverfolgung“: Die Gewerkschaft der Polizei beklagt, dass bei Magdeburger Randalen beim Spiel gegen Dynamo Dresden kein einziger Verdächtiger sofort in Gewahrsam genommen wurde. Wie Innenministerin Zieschang auf den Vorwurf reagiert.

Prügelnde FCM-Fans empören Politik und Gewerkschafter - aber warum gab es keine Festnahmen?

Vor dem massiven Gewaltausbruch hatten Dresdner Fans versucht, aus ihrem Block zu gelangen. Wenig später lieferten sich Fans des FCM im Stadionbereich brutale Auseinandersetzungen mit vielen Verletzten auf beiden Seiten.

Magdeburg/MZ - Nach den brutalen Angriffen auf Polizisten beim jüngsten Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden werden die Rufe nach einer Aufarbeitung des Einsatzes lauter. Auf MZ-Anfrage räumte die Polizeiinspektion Magdeburg am Dienstag erstmals ein, dass trotz eines Großaufgebots von 600 Polizisten kein einziger Randalierer festgenommen wurde.