Zweimal in Essen Bedient Saale Bulls komplettieren den Kader: Welche großen Fragen die Besetzung der Importstellen aufwirft
Der Eishockey-Oberligist greift erneut beim kollabierten Ex-Konkurrenten Moskitos Essen zu und holt mit dem Letten Elvijs Biezais seinen dritten Kontingentspieler. Warum die Verpflichtung wie eine Notlösung wirkt, was Sportchef Christian Hommel zur Transferstrategie sagt.
07.08.2025, 13:26
Halle/MZ - Am Anfang wehte die finnische „Siniristilippu“ bei den Saale Bulls in Halle – mit der Vertragsverlängerung von Tomi Wilenius. Dann kam Gelb-Blau dazu: Jesper Åkerman, Verteidiger aus Schweden, unterschrieb beim Eishockey-Oberligisten. Zuletzt folgte ein rot-weiß-rotes Banner aus dem Baltikum: Elvijs Biezais komplettiert als Lette das Import-Trio.