Der Eishockey-Oberligist greift erneut beim kollabierten Ex-Konkurrenten Moskitos Essen zu und holt mit dem Letten Elvijs Biezais seinen dritten Kontingentspieler. Warum die Verpflichtung wie eine Notlösung wirkt, was Sportchef Christian Hommel zur Transferstrategie sagt.

Saale Bulls komplettieren den Kader: Welche großen Fragen die Besetzung der Importstellen aufwirft

Wie Jesper Akerman stand Elvijs Biezais (Foto) eigentlich bei den Moskitos Essen unter Vertrag. Deren finanzieller Kollaps öffnete die Tür für die Saale Bulls.

Halle/MZ - Am Anfang wehte die finnische „Siniristilippu“ bei den Saale Bulls in Halle – mit der Vertragsverlängerung von Tomi Wilenius. Dann kam Gelb-Blau dazu: Jesper Åkerman, Verteidiger aus Schweden, unterschrieb beim Eishockey-Oberligisten. Zuletzt folgte ein rot-weiß-rotes Banner aus dem Baltikum: Elvijs Biezais komplettiert als Lette das Import-Trio.