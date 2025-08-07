Picknick-Feeling bei Bryan Adams in Halle Wie Tausende Fans auf der Peißnitz ihr Idol auch ohne Konzertticket feiern

Tausende haben das ausverkaufte Konzert von Bryan Adams außerhalb der Umzäunung genossen. Wer sich alles auf der Peißnitz trifft und was die Vorteile des halleschen Open-Air-Trends sind.