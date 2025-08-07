Picknick-Feeling bei Bryan Adams in Halle Wie Tausende Fans auf der Peißnitz ihr Idol auch ohne Konzertticket feiern
Tausende haben das ausverkaufte Konzert von Bryan Adams außerhalb der Umzäunung genossen. Wer sich alles auf der Peißnitz trifft und was die Vorteile des halleschen Open-Air-Trends sind.
Aktualisiert: 07.08.2025, 10:51
Halle (Saale)/MZ. - Tausende zieht es an diesem lauschigen Abend auf die Peißnitzinsel. Von überall her kommen sie in Scharen, bepackt mit Regenjacken, Schirmen, Decken und Klappstühlen.