Obwohl er vor der Kontrolle geflüchtet ist, hat die Polizei in Weißenfels einen betrunkenen Motorrollerfahrer erwischt. Was der Mann noch auf dem Kerbholz und wie viele Promille er intus hatte.

Weißenfels/MZ - Einen betrunkenen Motorrollerfahrer, der obendrein gar keine Fahrerlaubnis besitzt, hat die Polizei am Mittwochabend in Weißenfels im Burgenlandkreis gestoppt. Laut Revier wurde bei dem Mann ein Atemalkoholpegel von 1,26 Promille gemessen. Der 66-Jährige durfte nicht weiterfahren, musste seine Fahrzeugschlüssel und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Wie es hieß, wollten die Beamten den Mann zuvor in der Friedrichsstraße zur Kontrolle anhalten. Trotz eindeutiger Anhaltesignale sei er einfach weitergefahren. Letztlich habe er in der Tagewerbener Straße gestoppt werden können. Dabei sei sogleich deutlich geworden, dass der Fahrer sichtlich alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt. Gegen den Mann laufe nun ein Ermittlungsverfahren.