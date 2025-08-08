weather wolkig
  4. Grillduell mit 1. FC Magdeburg: Es geht um die Stadionroster: HFC-Fans sollen Wursttester werden

In Halle und im Umland werden Roster des 1. FCM angeboten, das wurmt die Chemiker natürlich. Präsident Jürgen Fox will dagegenhalten. Und der Online-Store startet. Neues gibt es auch vom Ticket-Verkauf.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 08.08.2025, 15:02
Die Liebe zum HFC kann nicht groß genug sein. Natalie Zwickirsch zeigt im Fanshop den XXL-Aufkleber, der sich gut verkauft.
Die Liebe zum HFC kann nicht groß genug sein. Natalie Zwickirsch zeigt im Fanshop den XXL-Aufkleber, der sich gut verkauft. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/Merseburg/MZ - In der Grill-Community des Halleschen FC herrscht Aufregung. In Halle und im Umland machen Supermarktketten Werbung für die Stadion-Bratwurst des 1. FC Magdeburg. Vereinzelt gibt es sie auch zu kaufen. Dass die Wurst im Ursprung aus Thüringen stammt, macht es für die Chemiker nicht besser.