Kampf um neues Gefängnis Kuscheln statt Konfrontation - Darum will Halles OB den Beschluss zur JVA ändern lassen

Halle oder Weißenfels? Die Entscheidung über den Standort für den neuen Superknast ist noch nicht gefallen. Jetzt ist wieder die Stadtpolitik gefragt.

Von Dirk Skrzypczak 09.08.2025, 12:00
Wo werden Straftäter künftig hinter Gitter gebracht, weiter in Halle oder doch in Weißenfels? (Foto: dpa)

Halle (Saale)/MZ - Im Kampf mit Weißenfels um den Standort für den Bau der neuen Justizvollzugsanstalt (JVA) will Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) dem Landesfinanzministerium den roten Teppich ausrollen.