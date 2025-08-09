Kampf um neues Gefängnis Kuscheln statt Konfrontation - Darum will Halles OB den Beschluss zur JVA ändern lassen
Halle oder Weißenfels? Die Entscheidung über den Standort für den neuen Superknast ist noch nicht gefallen. Jetzt ist wieder die Stadtpolitik gefragt.
09.08.2025, 12:00
Halle (Saale)/MZ - Im Kampf mit Weißenfels um den Standort für den Bau der neuen Justizvollzugsanstalt (JVA) will Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) dem Landesfinanzministerium den roten Teppich ausrollen.