Die Tierärztin Dr. Ina Erbe hat sich in Kleingöhren im Rippachtal selbstständig gemacht. Welche Behandlungen sie anbietet und wer sie dabei unterstützt.

Wie aus einer Gaststätte in Kleingöhren eine Praxis wurde

Dr. Ina Erbe (l.) hat die Tieraztpraxis Rippachtal eröffnet. Ihr zur Seite steht Debora Herrig als Assistenzärztin.

Rippach - Im Rippachtal gibt es seit dem 1. Juli eine neue Tierarztpraxis. Dr. Ina Erbe hat am Ortsrand von Kleingöhren in der Großgörschener Straße 32 die „Tierarztpraxis Rippachtal“ eröffnet. Wo einst Kegelbahn, Küche und Gaststube der Gaststätte „Zur Ausspanne“ waren, beherbergt der markante Flachbau aus DDR-Zeiten nun Wartezimmer, Behandlungsraum, OP und Röntgen.