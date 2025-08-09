Heimatabendprogramm zum 187. Schul- und Heimatfest in Jessen nimmt das aktuelle Baugeschehen nebenan als Motiv fürs Motto. Was am Donnerstagabend geboten wird.

Von Badehose bis Männergehirn: Heimatabend in Jessen sorgt für Lacher und Nachdenkliches

Im Freizeittanz e.V. Jessen bestehen drei Tanzgruppen. Eine davon sind die Dancegirls, die hier beim Jessener Heimatabend auftreten.

Jessen/MZ. - Sie wissen, worauf es ankommt, Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Knuds Kinderland“. Sie haben nämlich daran gedacht, die Badehose einzupacken. Denn schließlich haben sie von Erwachsenen erfahren, dass eine ganz besondere Feier am Donnerstagabend über die Bühne geht.