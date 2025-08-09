Ernst Haeckel und seine Zeit in Merseburg Was über die ersten 18 Lebensjahre des großen Zoologen und den Beginn seiner Forschungen bekannt ist
Der Zoologe Ernst Haeckel, der die Ideen von Darwin zu einer Abstammungslehre ausbaute, verbrachte seine ersten 18 Lebensjahre in Merseburg. Wo er wohnte, wer ihn förderte, wie er sich später zurückerinnerte.
09.08.2025, 18:00
Merseburg/MZ. - Beinahe wäre er Berliner geworden, der Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (geb. 16. Februar 1834 in Potsdam; gest. 9. August 1919 in Jena).