Ernst Haeckel und seine Zeit in Merseburg Was über die ersten 18 Lebensjahre des großen Zoologen und den Beginn seiner Forschungen bekannt ist

Der Zoologe Ernst Haeckel, der die Ideen von Darwin zu einer Abstammungslehre ausbaute, verbrachte seine ersten 18 Lebensjahre in Merseburg. Wo er wohnte, wer ihn förderte, wie er sich später zurückerinnerte.