Besonderes Angebot in Quedlinburg Von Medienprojekt bis Kabarett: Wer soziokulturelle Arbeit des Dachvereins Reichenstraße finanziell unterstützt
Die soziokulturelle Arbeit des Dachvereins Reichenstraße in Quedlinburg ist vielfältig. Für Schwerpunktveranstaltungen gibt es eine finanzielle Unterstützung. Von wem diese kommt.
09.08.2025, 18:00
Quedlinburg/MZ. - Sie reicht vom Kindertheaterprojekt bis zur Harzmovienale: die soziokulturelle Arbeit des Dachvereins Reichenstraße in Quedlinburg. Für diese Arbeit, die in den vergangenen 30 Jahren gewachsen ist, gibt es auch in diesem Jahr finanzielle Unterstützung.