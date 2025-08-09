Die soziokulturelle Arbeit des Dachvereins Reichenstraße in Quedlinburg ist vielfältig. Für Schwerpunktveranstaltungen gibt es eine finanzielle Unterstützung. Von wem diese kommt.

Von Medienprojekt bis Kabarett: Wer soziokulturelle Arbeit des Dachvereins Reichenstraße finanziell unterstützt

Umringt von Kindern aus dem DRK-Kinderheim Tannenspitze, die an „Das Gefühlslabor", einem durch „Kultur macht stark" geförderten Projekt im Kulturzentrum teilnehmen: Susanne Bethke (M.) übergibt im Beisein von Dennis Kusch den Förderbescheid an Stefan Helmholz.

Quedlinburg/MZ. - Sie reicht vom Kindertheaterprojekt bis zur Harzmovienale: die soziokulturelle Arbeit des Dachvereins Reichenstraße in Quedlinburg. Für diese Arbeit, die in den vergangenen 30 Jahren gewachsen ist, gibt es auch in diesem Jahr finanzielle Unterstützung.