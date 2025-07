Das Kurzfilmfestival Harzmovienale findet zum siebenten Mal in Quedlinburg statt. Wann wohin eingeladen wird, worauf sich Besucher freuen können, und was es erstmals geben wird.

Auch in diesem Jahr ist der Wordgarten in Quedlinburg wieder Veranstaltungsort für die Harzmovienale.

Quedlinburg/MZ. - Sie findet in diesem Jahr in der siebenten Auflage statt: die Harzmovienale, der durch den Dachverein Reichenstraße veranstaltete Kurzfilmwettbewerb in Quedlinburg. Wenn in wenigen Wochen dann zum Kurzfilmfestival in den Wordgarten eingeladen wird, ist das auch mit einer Premiere verbunden.