Ausgezeichnetes Ergebnis an Gemeinschaftsschule Gernrode Schulabschluss mit Traumnote: Wie eine 16-Jährige aus dem Harz das geschafft und was sie jetzt vorhat

Charlott Fürstenberg aus Neinstedt hat ihre Schulzeit an der Gemeinschaftsschule Hagenberg in Gernrode mit einem Durchschnitt von 1,0 beendet. Was sie jetzt plant.