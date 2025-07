Rehmsdorf/MZ. - „Hurra, bald bin ich ein Schulkind und wenn ich einmal groß bin, werde ich Feuerwehrmann“, ruft Fin. Pia möchte Kinderärztin werden und Lias Polizist. Sechs Mädchen und Jungen der Kita Sonnenkäfer Rehmsdorf feierten am Wochenende Abschied von der Kindergartenzeit. Und zur Freude aller fuhr Feuerwehrchef Alexander Rohde mit dem Feuerwehrauto vor. Die Kinder durften es bestaunen und eine Runde mit durchs Dorf mitfahren. „Wir haben 15 Mädchen und Jungen in der Kinderfeuerwehr und natürlich können es noch mehr werden“, sagt Alexander Rohde. Fin will auf jeden Fall bald dazu gehören. Und so freute es die Steppkes, dass sie ausgerechnet von der Feuerwehr ihre Zuckertüten zum Abschied von der Kindergartenzeit bekamen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.