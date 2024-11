Kommunalpolitik im Harz Zoff in Quedlinburg: AfD beansprucht Platz im Dachverein des Soziokulturellen Zentrums Reichenstraße

Das soziokulturelle Zentrum Reichenstraße Quedlinburg leistet vielfältige Arbeit. Nun will die AfD einen Vertreter in die Ratsversammlung des Dachvereins entsenden. Was Bürgermeister Frank Ruch (CDU) dazu sagt.