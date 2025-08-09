Vier Konzerte werden Anfang September im Rahmen der Reihe „Pop Around @ Bauhaus“ in Dessau aufgezeichnet. Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer hier auftritt.

Dessau/MZ/SBR. - Die Stuttgarter Hip-Hopper von „Fanta 4“ kommen Anfang September für ein Konzert nach Dessau und werden beim großen Jubiläum „100 Jahre Bauhaus in Dessau“ mitfeiern. Das ist am Freitagabend bekannt geworden. „Fanta 4“ ist derzeit auf Tour für ihr 2024 erschienenes Album „Long Player“.

„Fanta 4“ soll im Rahmen der Reihe „Pop Around @Bauhaus“ auftreten, die zum ersten Mal im 2019 eröffneten Bauhaus Museum in der Dessauer Kavalierstraße aufgezeichnet wird. Wie viele Karten es geben wird, ist unklar. Der Online-Verkauf soll in Kürze startet, teilte der Veranstalter mit. Neben „Fanta 4“ werden noch Max Giesinger und die Sängerinnen Mia und Loi in Dessau auftreten.

„Pop Around @ Bauhaus“ hatte seine Anfänge in Dessau einst unter dem Namen „ZDF@Bauhaus“

„Pop Around @ Bauhaus“ hatte seine Anfänge einst unter dem Namen „ZDF@Bauhaus“. Dabei gaben nationale und internationale Künstler in einem intimen Rahmen auf der historischen Bauhausbühne in der Gropiusallee exklusive Live-Konzerte, die aufgezeichnet und später bei 3sat ausgestrahlt wurden.

Nach Querelen um eine politische motivierte Ausladung der Band „Feine Sahne Fischfilet“ - die Band spielte am Ende in der Dessauer Brauerei in der Elisabethstraße - zog die Reihe in die Bauhausstadt Weimar weiter und wurde dort von 2019 bis 2021 produziert.

2022 kehrte die Konzerte unter dem neuen Namen nach Dessau zurück. Die Konzerte werden traditionell von Jo Schück moderiert. Am 6. und 7. September wird nun die inzwischen 28. Staffel mit wieder vier Konzerten aufgezeichnet.