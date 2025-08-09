Für einen 18-Jährigen endete eine E-Scooter-Fahrt unter Alkohol in einer Flucht vor der Polizei. Ein Supermarkt wird ihm dabei zum Verhängnis.

Halle (Saale)/ MZ. - In der Großen Ulrichstraße hat am frühen Samstagmorgen ein 18-Jähriger versucht, auf einem E-Scooter vor der Polizei zu fliehen. Die Beamten haben ihn in der Großen Ulrichstraße kontrollieren wollen. Wie die Polizei mitteilt, sei er auf der Gegenfahrbahn gerollte. Als er die Einsatzkräfte bemerkte, soll er auf den Gehweg gefahren sein und versucht haben, zu entkommen.

Laut der Polizei bog der 18-Jährige dann ab, um in eine Querstraße zu gelangen. Dabei habe es sich jedoch um den Eingang eines Supermarktes gehandelt. Daraufhin habe er den E-Scooter stehen gelassen und sei zu Fuß weiter. Die Polizisten hätten ihn kurz danach stoppen können. Sie hätten im Anschluss festgestellt, dass der 18-Jährige betrunken war. Gegen ihn sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden und die Weiterfahrt wurde verboten.