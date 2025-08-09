In der Bitterfelder Burgstraße wird das historische Fahrradhaus „Irene“ originalgetreu saniert – mit Hilfe von Fördermitteln, Eigeninitiativen und Herzblut. Eine Großspende freut besonders.

Freude im „Irene Fahrradhaus Bitterfeld“ - Berliner spendet 10.000 Euro aus Nachlass des Vaters

Die Spende von Hans-Conrad Walter unterstützt die Sanierung des Denkmals.

Bitterfeld/MZ. - Das Fahrradhaus Irene in der Bitterfelder Burgstraße soll erhalten bleiben – als Werkstatt, Denkmal und Ort für Begegnung. Seit Ende vergangenen Jahres laufen die Arbeiten zur Sanierung. Möglich wird das durch ein Projekt des Landes Sachsen-Anhalt, unterstützt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD).