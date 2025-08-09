Frau schwerverletzt bei Kollision Trümmerfeld bei Quedlinburg: Auffahrt zur Autobahn 36 nach Unfall stundenlang gesperrt
Drei Autos, ein Trümmerfeld und zwei Verletzte: Ein schwerer Unfall legt den Unfall an der Auffahrt „Quedlinburg-Ost“ zur Autobahn 36 lahm – doch wie konnte es zu der folgenschweren Kollision kommen?
Aktualisiert: 09.08.2025, 16:43
Quedlinburg/MZ. - Die Landesstraße 66 ist an der Anschlussstelle „Quedlinburg-Ost“ zur Autobahn 36 am Samstag, 9. August, für rund zwei Stunden gesperrt worden. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall, in den drei Autos verwickelt waren.