Drei Autos, ein Trümmerfeld und zwei Verletzte: Ein schwerer Unfall legt den Unfall an der Auffahrt „Quedlinburg-Ost“ zur Autobahn 36 lahm – doch wie konnte es zu der folgenschweren Kollision kommen?

Trümmerfeld bei Quedlinburg: Auffahrt zur Autobahn 36 nach Unfall stundenlang gesperrt

Die Polizei musste die Landesstraße 66 an der Anschlussstelle „Quedlinburg-Ost“ nach einem schweren Unfall für rund zwei Stunden sperren.

Quedlinburg/MZ. - Die Landesstraße 66 ist an der Anschlussstelle „Quedlinburg-Ost“ zur Autobahn 36 am Samstag, 9. August, für rund zwei Stunden gesperrt worden. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall, in den drei Autos verwickelt waren.