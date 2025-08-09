weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Frau schwerverletzt bei Kollision: Trümmerfeld bei Quedlinburg: Auffahrt zur Autobahn 36 nach Unfall stundenlang gesperrt

Drei Autos, ein Trümmerfeld und zwei Verletzte: Ein schwerer Unfall legt den Unfall an der Auffahrt „Quedlinburg-Ost“ zur Autobahn 36 lahm – doch wie konnte es zu der folgenschweren Kollision kommen?

Von Holger Manigk Aktualisiert: 09.08.2025, 16:43
Die Polizei musste die Landesstraße 66 an der Anschlussstelle „Quedlinburg-Ost“ nach einem schweren Unfall für rund zwei Stunden sperren.
Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Quedlinburg/MZ. - Die Landesstraße 66 ist an der Anschlussstelle „Quedlinburg-Ost“ zur Autobahn 36 am Samstag, 9. August, für rund zwei Stunden gesperrt worden. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall, in den drei Autos verwickelt waren.