16 Jahren war Maik Schelhas ehrenamtlicher Küchenchef des Dessauer THW. Jetzt will er sich einer neuen Herausforderung stellen. Was ein Nachfolger können und mitbringen muss.

Damit die Truppe satt wird: Nach Abschied vom Küchenchef sucht das THW in Dessau einen Nachfolger

Maik Schelhas freut sich darauf, seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin in der THW-Küche einzuarbeiten.

Dessau/MZ. - Für sich selbst, den Partner oder die Familie zu kochen, ist für viele Menschen Routine. Wenn zu Festen und Geburtstagen viele Gäste die Runde vergrößern, kann das schon eine Herausforderung sein.