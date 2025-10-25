Von Quedlinburg bis ins Meer Fischwanderprogramm: Der Lachs kehrt nach über 200 Jahren zurück in den Harz

Vor mehr als 200 Jahren verschwand der Lachs aus dem Flusssystem der Bode – jetzt kehrt er zurück. 50.000 junge Lachse wurden zwischen Quedlinburg und Ditfurt ausgesetzt, um die Wiederansiedlung im Harz zu testen. Was noch geschehen muss, damit die Fische bis in die Nordsee und zurück kommen können.